Šrek, Filip a Plyšák. Co dělají účastníci Big Brother a za co padla výhra?

Je to už skoro dvacet let, co se na českých televizních přijímačích objevil zbrusu nový formát. Reality show. A to ne ledajaká, ten rok spolu bojovaly Prima a Nova o diváckou pozornost a jejich armádu tvořili lidé zavření ve vile. VyVolení nebo Big Brother?

V roce 2005 u diváků zabodovala více Prima se svými VyVolenými, a to díky promyšlenému tahu. Prima tehdy uvedla reality show dříve, než bylo avizováno a smetanu slízla na plné čáře, ač do té doby mohla Nově konkurovat jen velmi ztěžka. Novácký Big Brother si odkroutil jednu sezonu a až dosud se na obrazovky nevrátil. Už zanedlouho diváci budou moci sledovat zbrusu nové tváře, které se dobrovolně nechají zavřít na několik dlouhých týdnů do luxusní vily. Velký bratr vidí vše!

Zavírat lidi do vily a sledovat je se ukázalo jako spolehlivá (ač trochu zvrhlá) zábava pro českého diváka. Někoho šmírovat nás zkrátka baví, stačí jen připomenout pořady jako Malé lásky, Výměna manželek nebo třeba hit posledních horkých letních nocí – Love Island. A tak není divu, že se televize Nova uchýlila prohrabat šuplíky a sáhnout po starém dobrém osvědčeném formátu. A pamatujete si vůbec, koho tenkrát bizarní reality show proslavila?

Recept na peníze? Houpací křeslo a oholená hlava

Vítězem jediného ročníku Big Brothera se stal David Šín, kterému nikdo neřekl jinak, než Šrek. Výhra byla deset milionů korun, o čemž si dnes nějací MasterChefové nebo Survivoři mohou nechat jen zdát. Nabídka nechat se zavřít do vily, kde v podstatě nemusíte nic dělat, sem tam se s někým pohádat, abyste byl pro diváka zajímavý, anebo se nesmyslně houpat v křesle a pak si oholit hlavu a dostat za to deset milionů, je více než lákavá. Rozhodně lákavější, než se milionkrát spálit o horký hrnec, a nebo celý den lovit rybu, o kterou se pak budete muset ještě podělit s dalšími lidmi z kmene a dostat za to dva a půl milionu.

Výkvět společnosti zavřený na jednom místě

A co udělal s penězi prozatím jediný historický výherce? „Něco se utratilo, něco jsem popůjčoval. Řekneme třeba něco kolem milionu korun. A jak to v Česku bývá, co se půjčí, už se nevrací. Musel bych ty lidi dát k soudu. Dodnes mám směnky na peníze, které asi jen tak neuvidím. Ale dost jsem si dal stranou, abych mohl dělat, co mě baví,“ uvedl David Šrek Šín pro Blesk. Dneska ho můžete potkat v Brně, kde zvedá těžké váhy, což je i jeho obživa.

Mezi další výrazné tváře se zařadil Filip Trojovský, pohledný modýlek z Brna. O tom hned na začátku na veřejnost prosáklo, že se v minulosti živil jako herec ve filmech pro homosexuály. Co by ale člověk hezké tvářičce neodpustil. Filip dnes navíc seká latinu, a i když se stejně jako před lety živí svým vlastním tělem, se sprosťárnami už to nemá nic společného. Stejně jako Šrek se živí fitness, a stejně jako Šrek se živí fitness v Brně. A kdybyste snad pomýšleli nebo pomýšlely na to, že byste ho pozvali nebo pozvaly na rande, budeme vás muset zklamat. Filip je od roku 2013 oficiálně pryč z trhu, vzal si krásnou Petru a společně zplodili synka Bena.

Dalším fešným krasavcem, který dostal přezdívku „Plyšák“, je Karel Frýd. Bohužel pro všechny obdivovatelky, i Karel je už šťastně zadaný, a dokonce se stal dvojnásobným tatínkem. Jeho partnerka Lenka v roce 2019 přivedla na svět prvního syna Kubíka a před rokem se rodinka rozrostla o dcerku Emičku.





Reality show Big Brother se má v televizi objevit na podzim, a tak můžeme jen s nadějí očekávat, že výkvět společnosti je stejně kvalitní, jako před dvaceti lety a budeme se mít na co koukat.

