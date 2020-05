Nejdivnější těhotenské snímky internetu: Rozesmějí, překvapí i šokují

Výroba - Prodej CNC obráběcích nástrojů 65 535 Kč

Do našeho kolektivu hledáme obchodního zástupce/kyně. Na ŽL nebo na DPP/DPČ/HPP. Co u nás budeš dělat? Jedná se o prodej nových a repasovaných obráběcích nástrojů z nadnormativních zásob. Bude ti přenechán už zajetý region o 160 aktivních zákaznících. Dále tě čeká vyhledávání a oslov nových zákazníků. Pokud máš zkušenost s CNC obrábění nebo znalosti z broušení či výrobě nástrojů je to velká výhoda. Pokud umíš programovat CNC hledáme ještě kolegu na stroj WZS 60 Reinecker.