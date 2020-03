Bohém a kovboj Michal Tučný: Alkoholu propadl kvůli lásce ke starší ženě

Michal měl tehdy za sebou už několik ze svých celkem 11 operací. Třeba vroce 1975 mu prasklo tlusté střevo apřežil jen zázrakem. Přesto se nevzdal bohémského způsobu života. Koncem 80. let se jeho stav ještě zhoršil kvůli rakovině, začal hubnout, stáhl se zveřejného života apřestěhoval se do jihočeských Hoštic. Tam oněj začal pečovat místní páter zvaný Ferda, který mu svými bylinkami prý prodloužil život oněkolik let. Rakovina ale nakonec zvítězila aTučný dnes leží na hoštickém hřbitově pod náhrobkem vpodobě velkého kovbojského klobouku.