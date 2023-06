Princ William dojal celý svět: Video ukazuje jeho pevné pouto s dcerou Charlotte

Zdroj: Profimedia

Princ William a princezna Charlotte se stali středem zájmu nového virálního videa. Fanoušci se na sociálních sítích podělili o dojemný okamžik mezi otcem a dcerou na balkoně Buckinghamského paláce během oslav Trooping the Color.

Charlotte, které bylo v květnu 8 let, se 17. června zúčastnila ceremonie v Londýně po boku svých sourozenců prince George a prince Louise a jejich rodičů Williama a Kate Middleton. Trooping the Color je každoroční událost u příležitosti oficiálních narozenin monarchy. V letošním roce se jednalo o první vojenskou akci za vlády krále Karla III. Součástí obřadu bylo tradiční vystoupení královské rodiny na balkoně v Buckinghamském paláci s průletem královského letectva nad Londýnem.

Video s půl milionem zhlédnutí

Na sociální síti TikTok se objevily záběry natočené během vystoupení na balkóně, které zachycují dojemný okamžik mezi Charlotte a Williamem, když malá princezna objala otce kolem ramen a držela ho za ruce. Video, které má už přes půl milionu zhlédnutí a více než 35 000 lajků a 300 komentářů, ukazuje princeznu z Walesu, jak mluví se svými bratry Georgem a Louisem, a také jejich otce Williama, jak na akci hladí malou princeznu po hlavě. Řada komentátorů chválila královskou rodinu a poukázala na speciální vztah Charlotte k jejímu otci.

„Tohle je to nejuvolněnější, na co jsme se na balkoně za dlouhou dobu dívali. A líbí se mi, jak moc má Charlotte ráda svého tátu," napsal jeden z uživatelů. „To je k nezaplacení. Řeč těla mluví za mnohé," píše se v dalším komentáři. Pouto mezi Williamem a jeho dcerou bylo už zaznamenáno při řadě předchozích veřejných událostí. Během společného setkání s Kate v Khidmat Centre v Bradfordu v Anglii v lednu 2020 William ukázal svou fotku z dětství a zdůraznil, jak jsou si s Charlotte podobní. „No, nevypadá to jako Charlotte? To jsem já? Proboha, jsem to já? Vypadá to jako Charlotte, to je neuvěřitelné! To jsem ještě neviděl,“ uvedl sám sebe do rozpaků budoucí následník trůnu.

Mladí monarchové jsou miláčky Británie

Nejvýznamnější událostí, které se Charlotte v poslední době zúčastnila, byla korunovace jejího dědečka Karla 6. května 2023 ve Westminsterském opatství v Londýně. Princezna vešla do opatství se svými rodiči a mladším bratrem Louisem. Na sobě měla šaty ve stylu „mini-me“, které ladilo k róbě její matky Kate. Ta na sobě měla model od návrháře Alexandera McQueena.

Ať už malou princezničku navlečou do šatiček podle její maminky nebo poukazují na podobu s tatínkem, je jasné, že Charlotte má sympatie lidí už od útlého dětství. Následník trůnu, malý princ George, si drží „vážnou tvář“, kterou ale skvěle kompenzují jeho dva mladší sourozenci. Ať už princezna Charlotte svou roztomilostí nebo věčně nenechavý Louis s nezapomenutelnými grimasami.

