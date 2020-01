Šílené, světové, novoroční TRADICE, které mají nosit štěstí. ZNÁTE JE?

Vítání Nového roku, to není jenom nekonečný mejdan, ze kterého se nevyspíte ani za dva dny. Jsou to také tradice, které mají lidem do života přinést štěstí. Že je neznáte? Tak je možná největší čas to napravit.

Dánsko: Čím víc talířů po vás hodí, tím větší štěstí máte

Na silvestrovskou noc Dánové otevřou dveře svých domů a bytů a hází na své sousedy talíře. A podle tohoto zvyku mají největší štěstí Dánové, kteří mají před vchodem nejvíc rozbitého nádobí. Mají totiž spoustu přátel. Podle jiné místní tradice si zase lidé kolem půlnoci vylezou na nějaký vyšší nábytek, aby mohli dobře skočit do Nového roku.

Itálie: Všichni mají červené spodní prádlo

Na apeninském poloostrově se věří tomu, že červená barva je při vítání Nového roku znamením štěstěny a ochrany od archanděla Michaela. Na 31. prosince proto všichni Italové navléknou rudé prádlo, aby se náležitě vykoupali ve svém štěstí a to jim pak vystačilo na celý rok.

Řecko: Pečlivě vybraná návštěva

V Řecku se věří na Pothariko, jinak také známé jako pravidlo „první nohy". Praktikuje se vlastně jen o silvestrovské noci. Podle této tradice by první člověk, který překročí práh vašeho domu jako první v Novém roce, měl být dobré a štastné povahy, protože právě to, jaký je, předznamenává, jaký bude celý další rok. Vybraná osoba musí do domu vkročit pravou nohou, mrsknout o podlahu granátovým jablkem a popřát při tom úspěch, zdraví a štěstí přítomným.

Mexiko: Procházka s prázdným kufrem

Plánujete cestovat? Jestli ano, a jste právě na Silvestra v Mexiku, měli byste dodržet jednu tamní tradici. Vemte si prázdný kufr a obejděte s ním celý blok kolem místa, kde bydlíte. Proč? Mexičané věří, že tato činnost přinese do dalšího roku vašeho života cestování a dobrodružství.