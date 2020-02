Víc SEXY než MODELKY, co předvádí prádlo? Vesničanky z Číny, co se málo oblékají

Informační technologie - Informační technologie Programátor 30 000 Kč

Vývojáři softwaru BACKEND PROGRAMÁTOR. Požadované vzdělání: úso s maturitou (bez vyučení). Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 30000 kč, mzda max. 35000 kč. Volných pracovních míst: 2. Poznámka: Divize vývoje SW hledá nového kolegu na pozici Backend programátor., , Co bude náplní vaší práce?, - spolupráce na vývoji aplikace DAQIS (sběr a zpracování dat pro oblast automotive průmyslu),, - spolupráce na vývoji aplikací RMS (sběr a zpracování dat pro oblast radačních měření),, - rozvoj a údržba vnitropodnikových systémů,, - návrh a vývoj aplikační logiky, aplikačních rozhraní a komunikačních rozhraní na kooperující systémy., , Co od Vás očekáváme?, - dokončené SŠ vzdělání v oboru IT,, - zkušenosti s JavaScriptem, jQuery, HTML a CSS, GITem,, - znalost Angularu výhodou,, - angličtinu na úrovni nezbytné pro vývojáře SW,, - samostatnost, aktivitu,, - schopnost týmové spolupráce,, - analytické myšlení., , Další informace o práci u nás:, Pro vývoj aplikací používáme agilní metodiku Scrum, podporovanou aplikací Youtrack.Domovem zdrojových kódů našich aplikací je GIT. , , Co Vám můžeme nabídnout?, - práci v přátelském a otevřeném týmu 15 vývojářů,, - pružnou pracovní dobu,, - 5 týdnů dovolené,, - 3 dny sick days,, - příspěvek na stravování,, - příspěvek na jazykovou výuku,, - pravidelné odměny (čtvrtletní, roční),, - pracovní notebook včetně monitorů na pracovišti,, - karierní růst v rámci kariérního chodníku divize,, - účast na akciovém programu skupiny.. Pracoviště: Nuvia a.s., Modřínová, ďż˝.p. 1094, 674 01 Třebíč 1. Informace: - personalista, +420 568 409 815-8:00-14:30hod..